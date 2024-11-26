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        Haberler Gündem İnfo Grafik Asya kıtasında kadına şiddet artmaya devam ediyor

        Asya’da kadına şiddet artışta

        "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nün 25. yıl dönümüydü. UN Women verilerine göre 2023 yılında her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü. BM'nin verileri, dünya çapında her üç kadın ve kızdan biri yaşamları boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koymakta. UN Women ve ESCAP tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre ise, Asya ve Güneydoğu Asya'da son 12 ay içinde 15-49 yaş arası kadınlar arasında birlikte olduğu erkek tarafından cinsel ve fiziksel şiddete uğradığını söyleyenlerin oranı yüzde 12.8 oldu ve bu oran giderek artmakta. Afganistan, bu verilere göre yüzde 34.7 ile ilk sırada.

        Giriş: 26.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:51
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        #kadına şiddet

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