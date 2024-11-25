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        Haberler Gündem İnfo Grafik Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!

        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

        Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Pınar Gültekin, Şule Çet, Emine Bulut, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve ismini duyduğumuz duymadığımız binlerce kadın… Bu isimleri duyduğumuzda ya da her kadın cinayeti haberini okuduğumuzda vicdanı olan her insanın tüyleri ürperiyor. Yıllardır Türkiye'nin ve dünyanın çözemediği bir sorun kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet. UN Women verilerine göre, 2023 yılında her 10 dakikada 1 kadın kasten öldürüldü...

        Giriş: 25.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:06
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        #kadına şiddet

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