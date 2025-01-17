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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 16 Ocak 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda… İşte AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile zirveye yerleşen o yapım!

        Reyting sonuçları 16 Ocak 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile reytinglerde zirveye yerleşen yapım!

        Dünün reyting sonuçları ile 16 Ocak Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Survivor yarışması ile Siyah Kalp, İnci Taneleri ve Hudutsuz Sevda dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. Star TV'de John Wick ile TRT 1'de Yeraltı Canavarı filmleri yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 16 Ocak 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 07:44 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:15
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 16 Ocak Perşembe AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 16 Ocak 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          16 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          16 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          16 OCAK 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Esra Erol'da ATV

          2 Hudutsuz Sevda NOW

          3 İnci Taneleri KANAL D

          4 Siyah Kalp SHOW TV

          5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          6 Atv Ana Haber ATV

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 Survivor TV8

          9 İnci Taneleri (Özet) KANAL D

          10 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW

        • 4

          16 OCAK 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 İnci Taneleri KANAL D

          2 İnci Taneleri (Özet) KANAL D

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Esra Erol'da ATV

          5 Hudutsuz Sevda NOW

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Siyah Kalp SHOW TV

          8 Survivor TV8

          9 Kanal D Ana Haber KANAL D

          10 John Wick (Y.S) STAR TV

        • 5
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