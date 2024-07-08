Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı

İddianamede, sanıklardan İ.B. ve H.Ş. arasında husumet bulunduğu ve bu yüzden gruplaşma olduğu belirtildi.

Sanıklardan H.Ş., İ.Ş. ve İ.A.'nın Barbaros Mahallesi'nde sokakta beklerken, diğer gruptan İ.B., R.B. ve A.C.'nin geldiği, aralarında silahlı çatışma çıktığı ifade edilen iddianamede, çatışma sırasında sokaktan geçen Hasan Önder'in 3 kurşunla hayatını kaybettiği, eşi Beşire Önder'in de yaralandığı, sanıklardan H.Ş.'nin de sanık R.B.'yi yaraladığı kaydedildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.