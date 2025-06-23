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        Haberler Kültür-Sanat Édouard Louis, Salon İKSV’de okurlarıyla buluştu

        Édouard Louis, Salon İKSV’de okurlarıyla buluştu

        Çağdaş Fransız edebiyatının en dikkat çeken isimlerinden Édouard Louis, Salon İKSV'nin yeni etkinlik serisi Edebiyat Salonu'nun ilk konuğu olarak Türkiye'deki okurlarıyla buluştu. Louis'nin mayıs ayında Can Yayınları etiketiyle okurla  buluşan son kitabı Değişmek ekseninde ilerleyen söyleşinin moderatörlüğünü yazarın tüm eserlerini Türkçeye kazandıran  Ayberk Erkay üstlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:29
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        Édouard Louis, Salon İKSV'de okurlarıyla buluştu
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        Eserlerinde toplumsal sınıf, kimlik, beden ve dönüşüm gibi olguları incelikle işleyen Édouard Louis, Türkiye'deki okurlarıyla ilk kez İstanbul'da buluştu.

        Salon İKSV’nin edebiyat temalı yeni etkinlik serisi Edebiyat Salonu'nun ilk konuğu olan Louis, ülkemizde Can Yayınları etiketiyle yayımlanan Eddy’nin Sonu, Şiddetin Tarihi, Babamı Kim Öldürdü, Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri adlı eserleriyle dünyada olduğu kadar Türkiye’de de büyük ilgi görüyor.

        Moderatörlüğünü Édouard Louis'nin tüm eserlerini Türkçeye kazandıran akademisyen, araştırmacı ve çevirmen Ayberk Erkay’ın üstlendiği söyleşi, yazarın mayıs ayında Can Yayınları etiketiyle okurla buluşan son kitabı Değişmek ekseninde ilerledi.

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        Kitap, yazarın kendi hayat hikayesinden, sınıfsal kökeninden ve dönüşüm sürecinden beslenen otobiyografik bir anlatı sunuyor. Değişmek’te özyaşamına dair her detayı, her vahşeti ve her umutsuzluk notasını tek tek ortaya çıkaran yazar, şiddete kurban gitmiş çocukluğunun intikamını almak için kendi ruhunu bile yerle bir etmekten korkmadan başka biri olmak uğruna verdiği tüm mücadeleyi, ödediği bedelleri dile getiriyor.

        Değişmek okura sadece bir “kendini kurtarış” hikâyesi değil, aynı zamanda sınıf, güç ve eşitsizlikle bölünmüş bir toplumun derin bir portresini sunuyor.

        Günümüzün en etkili genç yazarlarından biri olarak gösterilen Édouard Louis, 1992’de, Fransa’nın kuzeyindeki Amiens şehrinde, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu.

        Ailesinde üniversiteye giden ilk kişi olarak École Normale Supérieure’e girdi.

        Daha sonra siyasal bilimler üzerine yüksek lisans yaptı. 2013’te doğum adı olan Eddy Bellegueule’ü Édouard Louis olarak değiştirdi.

        2014’te büyük yankı uyandıran otobiyografik romanı Eddy’nin Sonu’nu ve 2016’da Şiddetin Tarihi’ni, 2018’de ise Babamı Kim Öldürdü’yü yazdı.

        Homofobiyi, ırkçılığı, egemenlerin zorbalığını, işçi sınıfını ve sosyal eşitsizliği odağına alan kitapları yirmiden fazla dile çevrildi ve birçok ülkede tiyatro sahnesine taşındı.

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        #Édouard Louis
        #Salon İKSV
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