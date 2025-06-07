Dorukhan Toköz, tatile devam ediyor
Eyüpspor'da top koşturan Dorukhan Toköz, Bodrum'daki tatilini sürdürüyor. Futbolcu, önceki gün voleybol oynarken görüntülendi
Giriş: 07.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:05
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen bu sezon ise Eyüpspor'un başarısı için ter döken Dorukan Toköz, Bodrum'da sezonun yorgunluğunu atıyor.
Toköz, Yalıkavakta’ki bir plajda voleybol oynarken görüntülendi.
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