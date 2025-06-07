Dorukhan Toköz, tatile devam ediyor

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen bu sezon ise Eyüpspor'un başarısı için ter döken Dorukan Toköz, Bodrum'da sezonun yorgunluğunu atıyor.

REKLAM advertisement1

Toköz, Yalıkavakta’ki bir plajda voleybol oynarken görüntülendi.

Aşk iddiasına yanıt Haberi Görüntüle