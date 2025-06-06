Dorukhan Toköz'den 'aşk' iddiasına yanıt

Daha önce oyuncu Bahar Şahin ile aşk yaşayan futbolcu Dorukhan Toköz'un adı bu kez şarkıcı Didomido ile anıldı.

REKLAM advertisement1 Dorukhan Toköz, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giymişti. Eyüpspor'da forma giyen Toköz ile Didomido'nun Instagram'da aynı restorandan paylaşım yapması "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

REKLAM İddiaların ardından Dorukhan Toköz masadaki tüm arkadaşlarının olduğu fotoğrafı; "Güzel kardeşlerim" notuyla yayınlayarak, iddiaları reddetti.

Dorukhan Toköz, bu fotoğrafla çıkan aşk söylentilerine nokta koydu.