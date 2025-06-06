Dorukhan Toköz'den 'aşk' iddiasına yanıt

Dorukhan Toköz'den 'aşk' iddiasına yanıt
Şarkıcı Didomido ile aşk yaşadığı öne sürülen futbolcu Dorukhan Toköz'den açıklama geldi
Daha önce oyuncu Bahar Şahin ile aşk yaşayan futbolcu Dorukhan Toköz'un adı bu kez şarkıcı Didomido ile anıldı.
Dorukhan Toköz, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giymişti.
Eyüpspor'da forma giyen Toköz ile Didomido'nun Instagram'da aynı restorandan paylaşım yapması "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.
İddiaların ardından Dorukhan Toköz masadaki tüm arkadaşlarının olduğu fotoğrafı; "Güzel kardeşlerim" notuyla yayınlayarak, iddiaları reddetti.
Dorukhan Toköz, bu fotoğrafla çıkan aşk söylentilerine nokta koydu.