Dört ayak üzerinde yürüyen 6 kardeş tüm dünyayı şoke ediyor

2006 yılında BBC'de çıkan bir haberde bunun sadece genetikten kaynaklanmadığı ve birçok karışık sebebinin de olabileceği belirtiliyor.

MRI taramaları, denge ve koordinasyonu etkileyen bir tür serebellar ataksiye sahip olduklarını gösterse de yine de ailenin, neden ilk insanlar gibi dört ayak üzerinde yürümeye döndükleri konusunda kimsenin kesin bir fikri yok.