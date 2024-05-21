Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte rapor için 'ikiz araç' oyunu

        Dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte rapor için 'ikiz araç' oyunu

        Dolandırıcılar, ikinci el otomobil sektöründe araçların ekspertiz raporunu temiz göstermek için plaka değişimi ile 'ikiz araç' yöntemini kullanıyor. Bu yöntemle araçlar, kusurları gizlenerek kusursuz olarak satışa sunuluyor. Uzmanlar, mağduriyetin önüne geçilebilmesi için güncel rapor, şaşi ve araç beyin kontrolü yaptırılması konusunda vatandaşları uyarıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaz döneminin gelmesiyle birlikte kısmi hareketlenme sürecine giren ikinci el otomobil piyasasında yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya başladı.

          Dolandırıcılar, parçası değişmiş, boyalı veya kilometre sorunu olan araçları hatasız hale getirmek adına 'ikiz araç' yöntemine başvuruyor.

        • 2

          EKSPERTİZE AYNI MARKA, MODEL VE RENKTE OLAN ARACI GETİRİYORLAR

          Rapor düzenlenecek araç ile aynı marka, model ve renkte olan normal bir aracı plaka değişikliği yaparak ekspertize getiren dolandırıcılar, satışı yapılacak araç sağlammış gibi sahte bir rapor alıyor. Alınan bu raporla birlikte araçların kusurları gizlenerek kusursuz olarak satışa sunuluyor.

        • 3

          İKİZ PLAKA YÖNTEMİ NEDİR, NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

          Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, dolandırıcıların son zamanlarda trend hale getirdiği yöntemi anlattı.

        • 4

          Uysal, "Gösterilen araçtan farklı bir araç getiriliyor. Aynı model aynı marka araçları bulup, kötü aracın plakasını değiştirerek başka bir araca plakayı takıp getirenler oluyor. Buradan temiz, boyasız raporu alarak daha sonra bu aracın plakasını tekrar değiştirerek vatandaşları mağdur ediyorlar." dedi.

        • 5

          "Biz bunlara bakarken önce belge üzerinden şaşi ve motor numaralarını kontrol ediyoruz. Daha sonra motor üzerinde veya araç üzerinde bulunan numaraları karşılaştırıyoruz. Aracın kasasında bulunan şaşi herhangi bir kesme veya kaynak işlemi yoksa bu sağlam bir araç olduğunu göstermektedir. Aracın beynine bilgisayar ile bağlanarak son kontrolleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını bir nebze engellemiş oluyoruz. Dolandırıcı dediğimiz insanlara bu fırsatı vermiyoruz. Bunun için güvenilen ekspertizlerin tercih edilmesini öneriyoruz"

        • 6

          Kontrolleri yapılacak aracın sadece plaka üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Şenol Uysal, "Plaka 5 dakika içerisinde sökülür. Bu plaka başka araca takılırsa o araç olarak değerlendiriyorlar. Plakadaki araç da halbuki o araç değildir. Onun için her zaman şaşi numarasındaki araç kontrol edilmeli. Ruhsatta yazan araç baz alınır. Bu yolsuzluk varsa bunu araç alacak kişiye kesinlikle söyler, emniyet birimlerine de haber veririz. Bu konuda kimseyi yanıltmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        • 7

          "SATIŞA SUNULAN ARACIN RAPORU DAHA ÖNCE HAZIRLANDI" DİYENLERE KANMAYIN

          Dolandırıcıların satışa sunacağı aracın raporunun daha önceden hazırlandığının altını çizen Uysal, "Bazı ekspertizlerin rapor örneğini yazıcıdan çıkartıp bunu bilgisayarda düzeltip aracın kusurlarını kapatanlar var. Kaşe ve ıslak imza yok. Aracı satmak istediği ortama atıp işte ‘benim aracım kusursuz’ havası vermeye çalışanlar da var. Rapor üzerinde oynadığı için sahteciliğe giriyor. Önceden alınan raporlarla değil, alınacak araçların tekrar bir ekspertize göstermelerini rica ediyorum vatandaşlarımızdan. Bunun raporu 3 gün önce 5 gün önce yapıldı şeklinde değil, aracın alınacağı gün kendiniz gözlemleyerek raporunuzu hazırlatın. Çünkü o süre zarfında aracın bir olumsuzluğa karışmadığını bilemeyiz" diye konuştu.

        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Haberi Görüntüle
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ali Koç'la diyaloğa düzeltme!
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Beşiktaş, Eric Lamela'nın peşinde!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Çifte kutlama
        Çifte kutlama
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        Habertürk Anasayfa