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        Haberler Televizyon Dilek Taşı Figen'in annesi Feride Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

        Dilek Taşı Figen'in annesi Feride Çetin kimdir?

        Dilek Taşı kadrosuna yeni katılan Feride Çetin, Figen'in annesini canlandıracak. Peki Feride Çetin kimdir ve daha önce hangi dizilerde rol aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:52
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        • 1

          Feride Çetin, Dilek Taşı dizisinde Figen'in annesi Fatma karakterine hayat verecek. Peki Feride Çetin daha önce hangi dizilerde oynadı?

          FERİDE ÇETİN KİMDİR?

          Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 5 Kasım 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Feride Çetin, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nü bitirdi ve ardından Marmara Üniversitesi'nde Sinema-TV alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesindeki lisansüstü eğitimine doktora öğrencisi olarak devam ediyor.

        • 2

          Kariyerinin ilk zamanlarında kamera arkasında olmakla ilgilenen Çetin, bir dönem Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı adıyla Ayla Algan, Erol Keskin gibi önemli isimlerin açtığı deneysel tiyatro atölyesinin seçmelerini kazanmış ve burada bir seneye yakın ders almıştır. Ardından Kutluğ Ataman'ın asistanı olmak için gittiği İki Genç Kız filminin setinde Ataman tarafından keşfedilip filmin başrolüne seçilmiş ve büyük beğeni toplayan Behiye karakterini canlandırarak oyunculuk macerasına atılmıştır.

        • 3

          2006 yılında İki Genç Kız filmindeki performansıyla 13. Adana Altın Koza Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl 17. Ankara Film Festivali ve 11. Sadri Alışık Sinema Ödüllerinden de Umut Veren Sinema Oyuncusu ödüllerini alarak toplamda üç ödül kazandı.

          Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan Feride Çetin'in kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunuyor.

          Kendisi ayrıca İngilizce, Almanca ve İspanyolca olarak üç dil bilmektedir. Zaman zaman Radikal Kitap ekine de yazılar yazmakta olan Çetin, televizyonda son olarak 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Anneler ile Kızları dizisinde Gülizar karakterini canlandırdı.

        • 4

          Ayrıca 2011 yılında gerçekleştirilen 48. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi film ödülünü kazanan Güzel Günler Göreceğiz filminde beş ana karakterden biri olan Figen karakterine hayat verdi.

          Tiyatro çalışmalarına da ağırlık veren oyuncu 2011 yılında Umut Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Yalan İçinde Yalan isimli tiyatro oyununda Heather Fazackerly karakterini canlandırdı.

          FERİDE ÇETİN FİLMLERİ

          Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı - 2023

          Sesinde Aşk Var - 2019

          Manyak - 2019

          Bebek Geliyorum Demez - 2018

          Güven - 2018

          Put Şeylere - 2017

          Taş Mektep - 2013

          Lal - 2013

          Aziz Ayşe - 2012

          Güzel Günler Göreceğiz - 2012

          Ulak - 2008

          Gomeda - 2007

          İki Genç Kız - 2005

          FERİDE ÇETİN DİZİLERİ

          Dilek Taşı - 2024

          Taçsız Prenses - 2023

          Duy Beni - 2022

          Hercai - 2019-2021

          Eve Dönüş - 2015

          Anneler ile Kızları - 2011

          Aşk ve Ceza - 2010

          Yalancısın Sen - 2009

          Son Ağa - 2008

          Hatırla Sevgili - 2007-2008

          Rüya Gibi - 2006

          ÖDÜLLERİ

          13. Adana Altın Koza Film Şenliği, 2006

          En İyi Kadın Oyuncu - İki Genç Kız

          17. Ankara Film Festivali, 2006

          Umut Veren Genç Kadın Oyuncu - İki Genç Kız

          11. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, 2006

          Umut Veren Sinema Oyuncusu - İki Genç Kız

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

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