2006 yılında İki Genç Kız filmindeki performansıyla 13. Adana Altın Koza Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Aynı yıl 17. Ankara Film Festivali ve 11. Sadri Alışık Sinema Ödüllerinden de Umut Veren Sinema Oyuncusu ödüllerini alarak toplamda üç ödül kazandı.

Oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik, dergicilik, gazetecilik deneyimi de olan Feride Çetin'in kendisinin yönettiği 15 kadar kısa filmi de bulunuyor.

Kendisi ayrıca İngilizce, Almanca ve İspanyolca olarak üç dil bilmektedir. Zaman zaman Radikal Kitap ekine de yazılar yazmakta olan Çetin, televizyonda son olarak 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Anneler ile Kızları dizisinde Gülizar karakterini canlandırdı.