Dilan Polat'a özendiği söyleniyordu! Haklarında soruşturma başlatılan Özlem - Tayyar Öz çiftinin şatafatlı paylaşımları!
Fenomen Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından güzellik merkezi sahibi olan birçok fenomen mercek altına alındı. Bu isimlerden biri de Özlem ve Tayyar Öz çifti oldu. Gelen son dakika bilgilerine göre çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın gündemde olmasıyla birlikte bir iddiada sosyal medyanın tanınan bir çifti için geldi. Özellikle Dilan Polat'ı taklit ettiği söylentileriyle gündem olan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Polat ailesinden sonra mercek altına Öz çifti alındı. Ortopedi doktoru olan Tayyar Öz ve eşi Özlem Öz'ün videolarında krem önerileri verdiği ve macun önerdiği görülmüştü. İçerikler hakkında iddiaların ortaya çıkmasıyla çift takipçilerine ürünlerin üretildiği fabrikayı tanıtmıştı.
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Daha önce yaptığı "Tayyar Öz'den Özlem Öz'e 1 ton altın sözü. Kilom kadar altın isterim Tayyar Bey" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Özlem Öz, sosyal medya hesabında yayınladığı şatafatlı hayatı sebebiyle Polat ailesinden sonra mercek altına alınmıştı.
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Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalar da satan Öz çifti, sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmışlardı.
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İşte Tayyar - Özlem Öz çiftinin şatafatlı paylaşımlarından bazıları...
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