DGS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2024 DGS başvuru tarihleri
ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihleri belli oldu. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek olan DGS ne zaman, başvurular hangi tarihte?
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DGS sınav ve başvuru tarihleri duyuruldu. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs’ta başlayacak. Peki DGS ne zaman?
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DGS NE ZAMAN?
Dikey geçiş sınavı DGS 30 Haziran Pazar günü yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.
Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.
DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ
Dikey Geçiş Sınavı başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs’ta başlayacak. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs’ta sona erecek.
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