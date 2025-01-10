Devrim Özkan'dan Lucas Torreira açıklaması: Böylesi daha iyi oldu

"HER YERDE KADIN SORUNU VAR"

Ayrıca Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında da konuşan Devrim Özkan; "Ben yaklaşık bir yıldır çalışıyorum bu şirkette. Herkes gayet düzgün işini yapıyor. Tabii ki ve biliyorsunuz ki her yerde kadın sorunu var. Medya süresince bu olayı takip ediyor olacağız. Herkes için hayırlısı olur umarım" diyerek kaçamak cevaplar verdi.