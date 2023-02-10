KONTEYNER ECZANELER HANGİ İLLERDE VAR?
Kahramanmaraş merkezde 1
Afşin'de 1
Hatay İskenderun'da 1
Gaziantep İslahiye'de 1
Malatya merkezde 3
Adıyaman merkezde 1
KONTEYNER ECZANELER NEREDE?
- Kahramanmaraş Merkez: Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binası, Onikişubat
- Kahramanmaraş Afşin: Pınarbaşı, Afşinbey Caddesi
- Hatay İskenderun: Yeni Devlet Hastanesi Bahçe Girişi, Nizamiye yanı
- Gaziantep Islahiye: İtfaiye Meydanı
- Malatya Merkez: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi, Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)
- Adıyaman Merkez: Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı.