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2023 fitre ne kadar? Fitre depremzedelere verilir mi? Ramazan ayından önce fitre verilir mi, verilmesi caiz mi?

2023 fitre bedeli belli oldu! Depremzedelere Ramazan ayından önce verilebileceği açıklandı

Tüm ülkeyi yasa boğan deprem haberlerinden sonra yardım seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından yardımlar gitmeye devam ederken 2023 yılı fitre bedelini 70 TL olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı.

Giriş: 09.02.2023 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

  • Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir.

  • Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

  • Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir."

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    FİTRENİN RAMAZAN AYINDAN ÖNCE VERİLMESİ CAİZ MİDİR?

    Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen "Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?" sorusuna,

    "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.

     

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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