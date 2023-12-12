Denzel Washington'ın rol aldığı proje tartışmalara neden oldu

HANNIBAL HAKKINDA



Günümüz Tunus'u yakınlarındaki Kartaca'da doğan Hannibal, birçok kişi tarafından tarihin en büyük askeri liderlerinden biri olarak kabul edilir. M.Ö 218'de Romalılara karşı savaş sırasında, birliklerini ve Afrika savaş fillerini Alplerdeki yüksek bir geçitten geçirerek Roma'ya kuzeyden saldırdı. 15 yıl boyunca ülkeyi ve insanları yakıp, yıktı ancak Roma'yı ele geçirmeyi asla başaramadı ve sonunda Kuzey Afrika'ya geri dönmek zorunda kaldı.