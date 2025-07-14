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        Haberler Gündem Denizde dalgalara kapılarak boğuldu - Güncel haberler

        Denizde dalgalara kapılarak boğuldu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen kişi boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:33
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        Denizde dalgalara kapılarak boğuldu
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        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik sahilinde meydana geldi.

        Denize giren Mehmet Çete, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları aramada Çete’nin cansız bedenini kayalıkların arasında suyun içinde buldu. Denizden çıkarılan Çete’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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