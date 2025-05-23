Deniz'in telefonu parçalanmış! Yakınları "Cinayet" diyor!
İstanbul'da, kız arkadaşı 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybettiğini polise ihbar ettikten sonra evden kaçan 40 yaşındaki Hayrettin K., polis tarafından aranmaya devam ediyor. Evde yapılan incelemede duvara isabet eden 2 merminin yanı sıra genç kızın cep telefonu kırık olarak bulunduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin, "Uyuşturucudan öldü" iddiasına karşın Deniz'in yakınları, "Bu olay cinayet" diyor. Evden kaçan Hayrettin K.'nin 11 suç kaydı olduğu öğrenildi
İstanbul'da kan donduran olay, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 08.15 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesinde meydana geldi.
ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTIŞüpheli Hayrettin K, aranıyor. Fotoğraf: DHA
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 112 Acil ekiplerini arayıp ihbarda bulunan Hayrettin K., (40) "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğalgaz kutusunun üzerine bırakıyorum ben çıkıyorum" diyerek kayıplara karıştı. Eve giden ekiplerse, içeri girdiklerinde yerde hareketsiz yatan genç bir kadın cesedi ile karşılaştı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan incelemelerde; evin duvarında 2 kurşun izi, yastıkta iki adet kurşun giriş çıkışı ve perdelerde kan izi tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemeler sonucunda cesedin hakkında kayıp ihbarı olan Deniz Karakaya'ya (19) ait olduğu belirlendi.
YENİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI
Olayla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. İddiaya göre, 2 Mayıs Perşembe günü Deniz Karakaya, arkadaşı ile taksiye binerek halayla yaşadığı eve geldi.
ZANLI GENÇ KIZIN EVİNE GİTMİŞ
Bir süre sonra Hayrettin K. evin önüne gelerek bağırmaya başladı. Karakaya’nın eniştesi ve halası dışarı çıkarak Hayrettin K.’yi sakinleştirmeye çalıştığı sırada, Deniz Karakaya dışarı çıkarak konuşmak istediğini söyledi.
DENİZ, ŞÜPHELİYLE BİRLİKTE GİTTİ
Deniz Karakaya'nın halası ve enişte eve girdikten sonra, Karakaya’nın halası yeğeninin evin önünde olmadığını fark ederek endişelenmeye başladı.
ANNESİ TEŞHİS ETTİ
Genç kızın cesedinin bulunması üzerine şehir dışında yaşayan anneye haber verildi. İstanbul’a gelen anne, Adli Tıp Kurumu'da cenazeyi teşhis etti. Anne, Adli Tıp Kurumunda cansız bedenin kızına ait olduğunu görünce fenalaştı.
KIRIK TELEFONDAN MESAJLAR ÇIKTI
Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, Deniz Karakaya'nın cep telefonun kırık olduğu görüldü. Telefonda yapılan incelemede Hayrettin K. ile mesajları ortaya çıktı.
"DENİZ BENİM HELALİM' DİYOR"Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, yaşananları anlattı.
Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, yaşananları şöyle anlattı: "Deniz, kaybolduğu 2 Mayıs günü evinin önünden alınıyor. Şahıs gelip ‘Deniz benim helalim’ diyor, evin önünden alıp gidiyor. Halası ve eniştesi, ertesi gün karakola gidiyor ve kayıp başvurusunda bulunuyor. Daha sonra polis ekiplerine gelen bir ihbarla, ekipler olay yerine gittiklerinde kapıyı açtıklarında kuzenimin cenazesini buluyorlar.
"VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ"
Tabii o durumda hemen Adli Tıp’a götürülüyor otopsi yapılıyor. Bu olayı 5 Mayıs günü öğrendik. Öğrendiğimizde zaten gasilhaneye gittik. Gasilhanede cenazemizi aldık, benim ailem, annesi gasilhanede yıkamaya gittiler. Yıkamaya gittiklerinde vücudunda morluklar olduğunu söylediler.
"UFAK TEFEK BIÇAK YARASI VAR"
Vücudunun birçok yerinde morluklar varmış, ufak tefek bıçak yaraları olduklarını söylediler. Annesi o sırada bayılmış, dışarı aldık. Sonrasında cenazeyi defnettik. Biz bu olayı araştırmak istedik nedir diye. Birçok isim çıktı. Hayrettin K., o gece Deniz’le olan şahıs oymuş. Daha sonra ‘Baba’ denen bir kişi var, bu muhtemelen Hayrettin K.’nin uyuşturucu ticaretini yapan kişi, sağlayan ve götüren kişi, taksici olarak tanınıyor.
"CİNAYET OLDUĞUNA İNANIYORUZ"
Hayrettin K.’nin takma ismi Şahin böyle bir şey var. Bazı kişilerde emniyete gidip ifade verdiklerinde bize söyledikleri ile farklı bir ifade vermiş, bunlar da var. Bize farklı anlatılıyor; emniyete gidildiğinde farklı anlatılıyor. Otopsi raporunda uyuşturucu çıkıyor, yüksek dozda ama biz bunun sadece uyuşturucudan değil, bir cinayet olduğuna inanıyoruz ve bunun çözülmesini istiyoruz.
"TELEFONUNU PARAMPARÇA ETMİŞ"
Katili kaçmış, yaklaşık 3 haftadır aranıyor. Türkiye’nin 81 ili var 81 ilde aransın. Gerekirse yurt dışı kaynağı olabilir kaçabilir oralara bakılsın, yani bugün bir kızın canını çok kolay alabiliyorlar. Bu zanlı, kuzenimden birçok defa para istemiş, 3 bin lira, 5 bin lira banka üzerinden, elden çok kez para göndermiş. Şahız kuzenimin telefonunu paramparça etmiş."
11 SUÇ KAYDI VAR
Öte yandan ihbarda bulunan Hayrettin K.'nin, 'uyuşturucu kullanmak', 'uyuşturucu ticareti yapma', 'ateşli silah bulundurmak', 'tehdit ve hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 11 suç kaydı olduğunu tespit edildi.