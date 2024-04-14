Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Demir Kubbe nedir? İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe özellikleri nelerdir, nasıl çalışır?

        Demir Kubbe nedir? İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe özellikleri nelerdir?

        İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatması üzerine, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin özellikleri gündemi meşgul etmeye başladı. Demir Kubbe, kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır. İşte İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe özellikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 00:58 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın, İsrail'deki hedeflere onlarca İHA fırlattığını duyurdu. İran'ın İsrail'e İHA saldırısı sonrası İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye ilişkin araştırmaları sıklaştırdı. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe, direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında hizmete alındı. Peki, "Demir Kubbe nedir? İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe özellikleri nelerdir, nasıl çalışır?" İşte Demir Kubbe özellikleri...

        • 2

          DEMİR KUBBE ÖZELLİKLERİ

          Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmıştır. Üreticisine göre, Demir Kubbe olumsuz hava koşullarında gece gündüz çalışacak ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verebilecek.

        • 3

          Demir Kubbe'nin üç merkezi bileşeni vardır:

          Tespit ve İzleme Radarı: Radar sistemi, bir İsrail Savunma şirketi olan ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yan kuruluşu olan Elta ve IDF tarafından inşa edildi.

        • 4

          Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edildi.

          Füze Atış Birimi: Sistem elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için birkaç direksiyon kanadı ile donatılan tamir füzelerini fırlatır.

        • 5

          DEMİR KUBBE ÇALIŞMA ŞEKLİ

          Çalışma şekli ise atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmektir. Sistem, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurmuştur. Günümüzde de kullanılmaktadır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, İsrail'e saldırdı
        İran, İsrail'e saldırdı
        Biden tatilini yarıda kesti
        Biden tatilini yarıda kesti
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
        Bu yüzden evi ateşe vermiş!
        Bu yüzden evi ateşe vermiş!
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        "Beşiktaş'a yakışmıyordu"
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        Kağıthane'de silahlı saldırı
        "Kaybetmeye mahkum"
        "Kaybetmeye mahkum"
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Beşiktaş 1-1 eriyor!
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Habertürk Anasayfa