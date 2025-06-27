David Beckham hastanelik oldu

Geçtiğimiz haftalarda 'Şövalyelik' ünvanı verilen David Beckham, el bileğinden operasyon geçirdi.

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David Beckham, İngiltere milli futbol takımı kaptanlığı, spor ve hayır işlerine bulunduğu hizmetlerden dolayı İngiltere Kralı Charles'ın 'Doğum Günü Onur Listesi'ne dâhil edildi ve kendisine "Sir" ünvanı takdim edildi.

Victoria Beckham, sağ kolu askıda olan eşinin hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak; "Çabuk iyileş baba" notunu ekledi.

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BİLEĞİNİ KIRMIŞTI

David Beckham, 2003'te oynanan İngiltere - Güney Afrika maçında el bileğini kırmıştı. Bir kaynak, David Beckham'ın bir süredir ağrı çektiğini ama yine de hayatına devam ettiğini belirtti. Fakat bu ağrılar dayanılmaz hale gelince de ameliyat oldu.

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