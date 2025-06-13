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        Haberler Magazin Damla Sönmez, sezonu köpeğiyle açtı - Magazin haberleri

        Damla Sönmez, sezonu köpeğiyle açtı

        Ünlü oyuncu Damla Sönmez, tatil için Bodrum'u tercih etti. Ortakent'te bir plajda köpeğiyle denize giren Sönmez'in keyifli anları, objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 23:08 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:50
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        Sezonu köpeğiyle açtı
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Damla Sönmez'in tatil tercihi Bodrum oldu. Sönmez, Ortakent'teki bir plajda objektiflere takıldı.

        Sezonu açan oyuncu, denizin ve güneşin tadını köpeğiyle birlikte çıkardı.

        Köpeğiyle suya giren Damla Sönmez’in neşeli anları da kameralara yansıdı.

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