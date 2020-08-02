Ligue 2'ye düşen Toulouse'a 20 Temmuz'da başkan olan Damien Comolli'nin başı dertte! Fransa basınında çıkan haberlere göre emniyet güçleri, Comolli'ye yöneltilen ölüm tehditleri üzerine soruşturma başlattı!

ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital Partners, Toulouse Kulübünün yüzde 85'lik hissesini satın alırken Comolli'nin başkanlığa getirildiği duyurulmuştu. Ligue 1'de son sırada yer alan Toulouse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tescil edilmesiyle küme düşürülmüştü.