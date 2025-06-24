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        Haberler Gündem 3. Sayfa Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!

        Adana'da, 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren huzurevi sakini 83 yaşındaki Sümbül Topbaş'ın ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Sümbül'ün iki gün önce bakkala gitmek için huzurevinden çıktığı ve geri dönmediği öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:12
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        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
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        Adana'da kan donduran olay, dün gece saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi.

        VATANDAŞ İHBARDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre Çukurova Devlet Hastanesi yakınındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ölen kadının 10 Ekim 2024'te 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren huzurevi sakini Sümbül Topbaş olduğu belirlendi.

        2 GÜN ÖNCE HUZUREVİNDEN ÇIKMIŞ

        Topbaş’ın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamazken, iki gün önce bakkala gitmek için huzurevinden ayrıldığı ve geri dönmediği öne sürüldü.

        PLATONİK AŞKINA AÇILMAYINCA HİÇ EVLENMEDİ

        Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sümbül Topbaş, gençliğinde platonik aşık olduğu kişiye açılamayınca kimseyle evlenmedi. Yaşı ilerleyen Topbaş, 2023'te Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. Topbaş, yeni arkadaşları ve huzurevi çalışanlarıyla sohbet ederken, hiç evlenmediği için beyaz gelinlik giyememekten yakındı.

        DAVULLU ZURNALI DAMATSIZ DÜĞÜN

        Çalışanların bildirmesi üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Topbaş için bir düğün töreni organize etti. Beyaz gelinlik giyen Topbaş, davul-zurna eşliğinde düğün salonuna eğlenmişti.

        CENAZE NEDENİ OTOPSİYLE ÇIKACAK

        Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Topbaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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        #adana
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