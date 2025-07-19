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        Haberler Gündem Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının tüm öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:08
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        Erdoğan'dan YKS mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 YKS sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan'ın paylaşımında, "2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarına ilişkin X platformu üzerinden bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

        "Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum."

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