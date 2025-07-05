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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 21:01 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:14
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        Şehit orman işçisine başsağlığı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

        Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Şahin'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
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        AŞURE GÜNÜ MESAJI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü’nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

        Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386’ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yâd ediyorum.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Ragıp Şahin
        #haberler
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