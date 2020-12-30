Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın, kızının sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine söylediği iddia edilen, "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstüne düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters" ifadeleri tartışma yaratmıştı.
İddialar sonrası böyle bir söyleminin olmadığını belirten sanatçı, "Bunu ispat edenlere 1 milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" demişti.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sabah, önceki gün Ulus'ta bir bankadan çıkarken objektiflere yansıdı. Sabah, muhabirlerin, "Efendim yoksa ses kayıtları çıktı da 1 milyon doları mı vereceksiniz?" şeklindeki esprili sorularına, "Yok, yıl sonu alacak verecekleri kapattık" dedi.
Sanatçı ayrıca, "Arkadaşlar biliyorsunuz bu olayı konuşmuyorum yargıya taşıdık. Zaten Coşkun Sabah sevenleri Twitter'da 'trip tonight' yaptı. Herkese teşekkür ediyorum" dedikten sonra aracına binerek oradan hızla uzaklaştı.
"KIZIMI OKUTMAK İÇİN ÇOK PARA ÖDÜYORUM"
Coşkun Sabah’ın pandemi döneminde “Geçinemiyorum” dediği iddiası da uzun süre gündemde yer almıştı. Sabah, “Ben hazıra dağ dayanmaz dedim” ifadelerini kullanırken, kızını yurt dışında okutmak için çok para ödediğini söylemişti.
Sabah'ın bu açıklamalarının ardından eğitimini İngiltere'de sürdüren Roza, tatil sezonunu Alaçatı'da açmış ve pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettirmişti.
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