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        Haberler Gündem Çorum'da yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan iki yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Çorum'da yıldırım nedeniyle ormanlık alanda iki yangın çıktı

        Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:02
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        Yıldırım nedeniyle ormanlık alanda iki yangın
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        İlçede ikindi saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

        Yağış sırasında İnceçay ve Bademce köylerini çevreleyen ormanlık alana yıldırım isabet etti.

        Ormanlık alandan duman yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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