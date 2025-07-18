Çorum'da yıldırım nedeniyle ormanlık alanda iki yangın çıktı
Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 18.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:02
İlçede ikindi saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Yağış sırasında İnceçay ve Bademce köylerini çevreleyen ormanlık alana yıldırım isabet etti.
Ormanlık alandan duman yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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