Çoban Mustafa Paşa Külliyesi UNESCO yolunda

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin Türkiye ve dünya çapında tanıtılması ve bu kültür varlığının öneminin vurgulanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için ilk adımın atıldığı belirtildi.