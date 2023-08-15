Eski Mısır'da mumyalama işlemi bir hayli önemliydi. Ölen firavunlar, uzun işlemlerden geçirilir ve bedenleri en iyi şekilde korunmaya çalışılırdı. Düzgünce mumyalanmış bir bedenin, öbür dünyaya sağlıklı bir şekilde geçeceğine inanılıyordu.

Ancak işler bu mumyada farklı gözüküyordu; mumyalama sıvısı kullanılmamıştı ve yüzünde acıya benzer bir ifade vardı. Hatta bu ifade, mumyanın 'Çığlık atan mumya' olarak anılmasına yol açtı. Çığlık atarak mı öldü yoksa öldükten sonra mı öyle gösterildiği bilinmiyor.

Fotoğraf: Mısır Eski Eserler Bakanlığı