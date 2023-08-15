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        Haberler Dünya Çığlık atıyormuş gibi gözüken mumyanın arkasındaki ilginç hikaye

        Çığlık atıyormuş gibi gözüken mumyanın arkasındaki ilginç hikâye

        III. Ramses'in oğlu, Prens Pentawere'e ait olan mumyanın acı çekiyormuş gibi gözüken yüz ifadesi onun 'Çığlık atan mumya' olarak ünlenmesini sağladı. Mumyanın ilginç hikâyesi, bir papirüs sayesinde gün yüzüne çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 17:30
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        • 1

          Eski Mısır'da mumyalama işlemi bir hayli önemliydi. Ölen firavunlar, uzun işlemlerden geçirilir ve bedenleri en iyi şekilde korunmaya çalışılırdı. Düzgünce mumyalanmış bir bedenin, öbür dünyaya sağlıklı bir şekilde geçeceğine inanılıyordu.

          Ancak işler bu mumyada farklı gözüküyordu; mumyalama sıvısı kullanılmamıştı ve yüzünde acıya benzer bir ifade vardı. Hatta bu ifade, mumyanın 'Çığlık atan mumya' olarak anılmasına yol açtı. Çığlık atarak mı öldü yoksa öldükten sonra mı öyle gösterildiği bilinmiyor.

          Fotoğraf: Mısır Eski Eserler Bakanlığı

        • 2

          Peki bu ötekileştirilen mumyanın hikâyesi nedir? Torino Adli Papirüsü'nde yer alan bilgiler tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Papirüste yazana göre; M.Ö. 1184-1155 arasında hüküm süren III. Ramses, oğlu Prens Pentawere önderliğinde boğazı kesilerek öldürüldü.

          Fotoğraf temsilidir

        • 3

          Ancak Mısır'da bir firavunu öldürmenin cezası çok büyüktü çünkü firavunların, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olduğu inanılıyordu. Yazılanlara göre; Prens Pentawere ile iş birliği yapan ve yaptığı düşünülen çok sayıda insan ya idam edildi ya da sakat bırakıldı.

          Fotoğraf temsilidir

        • 4

          Elbette babasına suikast düzenleyen prens de suçlu bulundu ve prense kendi canına kıymasına dair hüküm verildi.

          Pentawere'in kendisini tam olarak nasıl öldürdüğü bilinmiyor. Dönemin şartları göz önüne alındığında genellikle en olası yöntemler olarak kabul edilen zehirlenme, kendini asma veya ikisinin bir kombinasyonu olup olamayacağı bilim insanları arasında hâlâ tartışılıyor.

          Fotoğraf temsilidir

        • 5

          III. Ramses'in mumyası önce Krallar Vadisi'ndeki bir mezara gömüldü ancak mezarının soyulmasından sonra mumyası taşındı. İlginç bir şekilde, firavunun mumyası, Deir el-Bahari'de, oğlunun mumyasının olduğu yere getirildi.

          Öldürülen babanın ve katil oğlunun mumyaları, 19. yüzyılda Abd el-Rassul adlı bir adamın ailesi mezarları bulana kadar birlikte yattı.

          Fotoğraf temsilidir

          Kaynak: Live Science

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