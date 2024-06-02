Chris Hemsworth'un 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' filmi gişede çakıldı

Film, geçtiğimiz hafta gösterime girdiği ABD'de de benzer bir kaderi yaşadı. Ülkenin dört günlük Anma Günü tatili hafta sonu genellikle yılın en büyük gişe olaylarının yaşandığı dönem olur ancak bu yıl durum böyle değildi.

Tanıtım ve reklam hariç 168 milyon tutarında yüksek bir prodüksiyon bütçesine sahip olan Yeni Mad Max filminin 25.5 milyon dolarlık açılış hasılatından sonra önünde uzun bir yol olduğu görülüyor.