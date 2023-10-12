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        Haberler Dünyadan Cher iddiayı yalanladı - Magazin haberleri

        Cher iddiayı yalanladı

        Cher'in, geçtiğimiz aylarda oğlu Elijah Blue Allman'ı gelinin yanından kaçırması için dört kişiyi tuttuğu iddia edilmişti. Cher, konuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:53
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          1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, madde bağımlılığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Elijah Blue Allman’ı kaçırması için dört kişiyi tuttuğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

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          Elijah Blue Allman’ın eşi Marie King, Cher'in barışmalarına engel olmak için böyle bir yönteme başvurduğunu öne sürmüştü.

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          King, "4 kişi odamıza geldi ve Allman'ı alıp götürdü. Adamlar, kendilerini Allman'ın annesinin tuttuğunu söyledi" açıklamasını yapmıştı.

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          SÖYLENTİLERİ REDDETTİ

          'People'a konuşarak sessizliğini bozan 77 yaşındaki Cher, "Bu söylenti doğru değil" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayı reddeden Cher, özel aile meselesinin oğlunun bağımlılık sorunlarıyla ilgili olduğunu ise itiraf etti.

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          "ÇOCUKLARIMA YARDIM ETMEYE ÇALIŞMAK BENİM İŞİM"

          Oğlunun madde bağımlılığıyla yıllar süren mücadelesini takip ettiğini belirten Cher, sözlerini, "Ben bir anneyim. Öyle ya da böyle bu benim işim; çocuklarıma yardım etmeye çalışmak... Çocuklarınız için her şeyi yaparsınız çünkü anne olmak budur. Kalp acısıyla bile olsa bu bir mutluluktur. Çoğunlukla çocuklarınızı düşündüğünüzde sadece gülümser, onları sever ve yanlarında olmaya çalışırsınız" şeklinde noktaladı.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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