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        Haberler Magazin Cenk Eren hastanelik oldu: Hiçbir şey sağlıktan önemli değil - Magazin haberleri

        Cenk Eren hastanelik oldu

        Cenk Eren, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şarkıcı, sevenlerine "Siz siz olun bedeninize çok yüklenmeyin, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 17:15 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:15
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          Cenk Eren, yorgunluk ve halsizlik üzerine öksürük şikâyetinin de eklenmesinin ardından soluğu hastanede aldı.

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          Tedavi altına alınan 57 yaşındaki Cenk Eren, hastane odasında çekilen fotoğrafını yayınladı.

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          "SİZ, SİZ OLUN BEDENİNİZE ÇOK YÜKLENMEYİN"

          Cenk Eren, ardından takipçilerine şu sözlerle seslendi: Siz, siz olun bedeninize çok yüklenmeyin, hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil.

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          SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

          Kısa bir süre sonra sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Cenk Eren, "Hastalık çok kötü ama böyle günlerde dostların olması paha biçilemez. Arayan soran herkese minnettarım, iyiyim" ifadelerini kullandı.

          Konser programlarında herhangi bir değişiklik olmadığını aktaran Cenk Eren, "Programlarımı iptal etmiyorum, 9 canlı gibiyim" dedi.

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