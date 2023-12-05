Cansu Tosun: Babamla görüşüyorum, Serenay ile merhabalaşırım
Cansu Tosun, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yasak aşk yaşayan babası Kenan Tosun ile ilgili sorulara yanıt verdi. Babasıyla küs olmadığını dile getiren oyuncu, Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alabileceğini de söyledi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyununda rol alan Cansu Tosun önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, "Tiyatro gayet güzel gidiyor, seyircimize yakın olmak bana iyi hissettiriyor" dedi. Gazetecilerin "Tiyatro için söylenen er meydanı ifadesi doğru mu?" sorusuna Tosun, "Kesinlikle öyle, katılıyorum. İyi bir deneyim" diye cevap verdi.
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Oyunculukla ilgili sınırlarının olmadığını söyleyen Cansu Tosun, "Daha iyi nasıl olur diye düşünürüm. Zorlarım her zaman ve heyecanlı olan kısmı da bu bence oyuncu için" dedi. Mücadele etmeyi, keşfetmeyi ve yapmadığının peşine düşmeyi sevdiğini ifade eden oyuncu “Benim düşüncem bu şekilde. Adrenalin seviyorum" diye konuştu.
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Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun’un aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Babanızla görüşmediğiniz konuşuluyor" yorumuna "Öyle bir şey yok. Ben annemle de babamla da görüşüyorum" yanıtını verdi.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ‘Ailem’ notuyla paylaştığı fotoğrafta babasının olmadığını hatırlatan muhabirlere oyuncu, "Hiç hatırlamıyorum. Öyle mi? Tamam babamı da koyarım fotoğrafa" diyerek cevap verdi.
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Cansu Tosun, "Babanıza kırılmadınız mı?" sorusuna ise, "O aile arasında konuşulmuş ve aile içinde kalması gereken şeyler. Onları da burada konuşmayalım. Ben kendi özel hayatımı dahi konuşmuyorum. Anne ve babamın özel hayatını konuşmak bana hiç yakışmaz" şeklinde yanıtladı.
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Cansu Tosun, "Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alır mısınız?" sorusuna karşılık da "O konuyla bunun ne ilgisi var arkadaşlar... Tabii ki aynı projede yer alırım, değerlendiririm. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Görürsem merhabalaşırım. Hiç oralara girmeyelim" ifadelerini kullandı.
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Cansu Tosun, muhabirlerin "Sizin aile hayatınız nasıl gidiyor? Bir sıkıntı olduğunu duyduk" yorumuna "Çok şükür, çok iyi, ben öyle bir şey duymadım ve yaşamadım. Olur bazen sorunlar sonra düzelir" diyerek cevap verdi.