Cansu Tosun: Babamla görüşüyorum, Serenay ile merhabalaşırım

Oyunculukla ilgili sınırlarının olmadığını söyleyen Cansu Tosun, "Daha iyi nasıl olur diye düşünürüm. Zorlarım her zaman ve heyecanlı olan kısmı da bu bence oyuncu için" dedi. Mücadele etmeyi, keşfetmeyi ve yapmadığının peşine düşmeyi sevdiğini ifade eden oyuncu “Benim düşüncem bu şekilde. Adrenalin seviyorum" diye konuştu.