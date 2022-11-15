"Yaralananlar arasında öğrencilerimiz de var!"

Pazar günü 16.20'de Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana gelmişti. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında oyuncu Cansel Elçin'in de olay yerine yakın bir yerde etkinliğe katıldığı ortaya çıkmıştı.
"YANIMIZDA BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"
49 yaşındaki oyuncu, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" demişti.
"YARALANANLAR ARASINDA ÖĞRENCİLERİMİZ DE VAR"
Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Cansel Elçin, "Patlamada yaralananlar arasında etkinlikten öğrencilerimiz de var. Acil şifalar diliyorum. Bu travmayı birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla tepki göstermişti. İşte o isimler...
YILMAZ ERDOĞAN
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.
DEMET AKBAĞ
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.
VOLKAN KONAK
Taksim’de gerçekleşen hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acısını derinden yaşıyor, ailelerine sabır diliyoruz.
TARKAN
Çok üzüldüm... Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.
MERT FIRAT
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden insanlarımızı rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun. Hiçbir terör saldırısının meşru bir gerekçesi olamaz!
TÜRKAN ŞORAY
Terör insanlık suçudur, lanetliyorum!
EZGİ MOLA
Taksim'de yaşanan korkunç patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı, sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Lanet olsun parmağı olanlara!
ÇAĞLA ŞIKEL
Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok Üzgünüm...
HADİSE
Taksim'deki hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun! Taksim... Çok üzgünüm...
BÜLENT ERSOY
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarımız can kaybının artmaması için...
SİBEL CAN
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Acınızı yürekten paylaşıyorum.
BENGÜ
Yaralılara acil şifalar, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemin başı sağ olsun, bu yaşanan son bulsun. Bize bunu yaşatanlara lanet olsun!
DOĞA RUTKAY
İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sarılmayacak yaralara bir yenisi daha eklendi.
DEMET AKALIN
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. İstanbul'a ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.
BURAK DENİZ
İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılar acil şifa bulsun. Çok üzgünüm çok...
DEMET ÖZDEMİR
İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum, yaralılar için acil şifalar. Hayretler içerisindeyim. Çok üzgünüm...
İBRAHİM BÜYÜKAK
Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım daha fazla can kaybı olmaz. Ülkemize geçmiş olsun.
GONCA VUSLATERİ
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
FERHAT GÖÇER
Taksim'deki terör saldırısını lanetliyor, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
HÜLYA AVŞAR
Lanet olsun!
İPEK AÇAR
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi her türlü beladan korusun.
TUĞBA ÖZERK
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
İPEK FİLİZ YAZICI
Taksim... Çok üzgünüm çok...
BKM
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.
TÜRSAK
İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Fotoğraflar: DHA, Instagram
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