"Yaralananlar arasında öğrencilerimiz de var!"

Cansel Elçin: Yaralananlar arasında öğrencilerimiz de var! - Magazin haberleri

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Pazar günü 16.20'de Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana gelmişti. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında oyuncu Cansel Elçin'in de olay yerine yakın bir yerde etkinliğe katıldığı ortaya çıkmıştı.

"YANIMIZDA BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU" 49 yaşındaki oyuncu, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu. Ben iyiyim, umarım can kaybı yoktur" demişti.

"YARALANANLAR ARASINDA ÖĞRENCİLERİMİZ DE VAR" Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Cansel Elçin, "Patlamada yaralananlar arasında etkinlikten öğrencilerimiz de var. Acil şifalar diliyorum. Bu travmayı birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla tepki göstermişti. İşte o isimler... YILMAZ ERDOĞAN İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

DEMET AKBAĞ İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Demet Akbağ VOLKAN KONAK Taksim’de gerçekleşen hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acısını derinden yaşıyor, ailelerine sabır diliyoruz.

TARKAN Çok üzüldüm... Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Tarkan MERT FIRAT İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden insanlarımızı rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun. Hiçbir terör saldırısının meşru bir gerekçesi olamaz! TÜRKAN ŞORAY Terör insanlık suçudur, lanetliyorum!

EZGİ MOLA Taksim'de yaşanan korkunç patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı, sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Lanet olsun parmağı olanlara! Ezgi Mola ÇAĞLA ŞIKEL Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok Üzgünüm...

HADİSE Taksim'deki hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun! Taksim... Çok üzgünüm... Hadise BÜLENT ERSOY İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarımız can kaybının artmaması için... SİBEL CAN İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Acınızı yürekten paylaşıyorum. BENGÜ Yaralılara acil şifalar, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemin başı sağ olsun, bu yaşanan son bulsun. Bize bunu yaşatanlara lanet olsun! DOĞA RUTKAY İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sarılmayacak yaralara bir yenisi daha eklendi. DEMET AKALIN İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. İstanbul'a ülkemize ve milletimize geçmiş olsun. BURAK DENİZ İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılar acil şifa bulsun. Çok üzgünüm çok... DEMET ÖZDEMİR İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum, yaralılar için acil şifalar. Hayretler içerisindeyim. Çok üzgünüm... İBRAHİM BÜYÜKAK Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım daha fazla can kaybı olmaz. Ülkemize geçmiş olsun. GONCA VUSLATERİ İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. FERHAT GÖÇER Taksim'deki terör saldırısını lanetliyor, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. HÜLYA AVŞAR Lanet olsun! İPEK AÇAR Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi her türlü beladan korusun. TUĞBA ÖZERK İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İPEK FİLİZ YAZICI Taksim... Çok üzgünüm çok... BKM İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. TÜRSAK İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Fotoğraflar: DHA, Instagram