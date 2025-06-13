Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cansel Elçin: Çıplak rol varsa ilk bana geliyor - Magazin haberleri

        Cansel Elçin: Çıplak rol varsa ilk bana geliyor

        Son dizisinde çırılçıplak bir sahnesi olan Cansel Elçin; "Çıplak rol varsa ilk bana geliyor. Çünkü herkes reddediyor. Ben artık giyinikliği oynayamıyorum. Kaşem de çarpı 100 oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çıplak rollerin adamıyım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        2020'de evlenen oyuncu çift; Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın, Ocak 2025'te oğulları Atlas, dünyaya geldi.

        Cansel Elçin, eşinin son dizisinde kendisini çırılçıplak görünce şaşırdığını anlattı. Elçin; "Çünkü herkes bu sahneleri reddediyor" derken, Zeynep Tuğçe Bayat ise "O Fransız olduğu için bu konularda biraz daha rahat" şeklinde esprili yanıt verdi.

        Cansel Elçin, çocuk yaşlarında gittiği Fransa'da okudu. Elçin, 1982'den bu yana bu yana İstanbul - Paris arasında yaşamını sürdürüyor.

        Cansel Elçin de sözlerine esprili bir şekilde devam etti: Ben artık giyinikliği oynayamıyorum. O günden beri. Kaşem de çarpı 100 oldu.

        "Sette sürpriz"
        Haberi Görüntüle
        Kadın şapkasıyla dikkat çekti
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cansel Elçin
        #Zeynep Tuğçe Bayat

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        İTO'dan faiz açıklaması
        İTO'dan faiz açıklaması
        Habertürk Anasayfa