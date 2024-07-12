Cansel Elçin, plajda kadın şapkasıyla dikkat çekti
Bodrum'daki bir plajda görüntülenen Cansel Elçin, denize iskeleden atlayacağı sırada son anda vazgeçip suya merdivenlerden girdi. Elçin, taktığı kadın şapkasıyla dikkat çekti
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cansel Elçin, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'daki bir plajda görüntülendi.
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Bir etkinlik için Bodrum'a geldiği öğrenilen Cansel Elçin, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
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Cansel Elçin, bir ara sıcaktan bunalınca denize tam iskeleden atlayacaktı ki son anda vazgeçti.
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Denize merdivenlerden giren 50 yaşındaki oyuncu, bir süre yüzdükten sonra arkadaşlarının yanına döndü.
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O sırada bir kadının şapkasını takan Cansel Elçin, arkadaşlarını güldürdü.