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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 HAZİRAN 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 30 Haziran Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününe hafif alıcılı başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise bu noktada güncel alış - satış fiyatlarına odaklandı. Saat 09.55 itibarıyla ons altın 3 bin 264 dolardan işlem görürken, gram altın 4 bin 228 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 30 Haziran 2025 canlı altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:00
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