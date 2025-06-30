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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 TEMMUZ: Altın yatay seyirde! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları bugün yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 1 Temmuz Salı günü yani haftanın ilk işlem gününe yatay seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar ise bu noktada güncel alış - satış fiyatlarına odaklandı. Saat 17.20 itibarıyla ons altın 3 bin 263 dolardan işlem görürken, gram altın 4 bin 207 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Temmuz Salı 2025 canlı altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 01.07.2025 - 00:41
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