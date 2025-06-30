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        Haberler Bilgi Gündem AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI VE ÜCRETİ 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

        AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt işlemleri için beklenen tarih geldi. Akademik takvime göre, 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt süreci bugün itibarıyla başladı. Kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ödenir? İşte, 2025 AÖF yaz okulu kayıt ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 08:14 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:05
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        • 1

          AÖF yaz okulu kayıt ekranı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre; 2024-2025 öğretim yılı AÖF yaz okulu kayıt işlemleri, 30 Haziran’da başladı ve 4 Temmuz’da sona erecek. Söz konusu işlem, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2025 AÖF yaz okulu kayıt ekranı, ücreti ve ders seçimi süreçleri hakkında bilgiler...

        • 2

          2024-2025 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI!

          Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı.

          Duyuruya göre, AÖF yaz okulu kayıt işlemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

          4 Temmuz 2025 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak. Yaz okulu kayıt süresi uzatılmayacak.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak.

          Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.

          Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

          AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

          2024-2025 AÖF Yaz Okulu Ders Sayısı Ücretlendirme

          1 Ders ₺1.400,00

          2 Ders ₺1.585,00

          3 Ders ₺1.770,00

          4 Ders ₺1.955,00

          5 Ders ₺2.140,00

        • 5

          AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

          Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

          Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

          İnternet Bankacılığı ile Ödeme

          ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

          Mobil Bankacılık ile Ödeme

          Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 4 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.30’a kadar ödeme yapılabilecek.

          Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

        • 6

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          AÖF yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

          Öğrenciler sınavlarda ders kitabının Anadolum eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

          AÖF YAZ OKULU VE ÖĞRENCİ KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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