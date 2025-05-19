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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 MAYIS 2025: Altında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 

        Altın fiyatları 19 Mayıs Pazartesi verileri yatırımcılar ve alım satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Değerli metal, küresel risk iştahındaki artışla güvenli liman talebinin azalması ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor. Güncel verilere göre, saat 10.00 itibarıyla gram altın 4.023 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 19 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 08:01 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:01
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