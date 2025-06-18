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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 HAZİRAN 2025: Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altın Fed kararı öncesi yatay seyirde! 19 Haziran 2025 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu?

        İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan iki ülke arasındaki çatışmalar altıncı gününde devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları alım satım yapmak isteyenler tarafından kontrol ediliyor. Altın Fed faiz kararı öncesi yatay bir seyir izliyor. Gram altın 4 bin 303 lira, çeyrek altın ise 6 bin 879 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Haziran 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 07:57 Güncelleme: 19.06.2025 - 00:29
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