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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT Spor Yıldız ile Filenin Sultanları Milletler Ligi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı canlı izle

        Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle! TRT Spor Yıldız ile Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı canlı yayın izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Organizasyonun ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlıların ikinci hafta kadrosunda Zehra Güneş, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay gibi isimler yer alırken voleybolseverler Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, TRT Spor Yıldız ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:35
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        • 1

          2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ilk haftasında çıktığı 4 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor İşte, TRT Spor Yıldız linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı yayın izle…

        • 2

          TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yani bugün saat 19.30'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

          Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        • 5

          TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU

          Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

          Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

          Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

          Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

          Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

          Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

        • 6

          FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

          18 Haziran 2025

          19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

          19 Haziran 2025

          19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

          21 Haziran 2025

          19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

          22 Haziran 2025

          19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

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