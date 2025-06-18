2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ilk haftasında çıktığı 4 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor İşte, TRT Spor Yıldız linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı yayın izle…