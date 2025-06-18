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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 HAZİRAN 2025: Altın yatay seyirde! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 07:57 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:54
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