İsrail-İran çatışmasında altıncı güne girilirken altın fiyatları yatay bir seyir izliyor. Güçlenen dolar ve Fed’in faiz kararı öncesi artan belirsizlik, altındaki kazançları baskılıyor. Bu sebeple canlı altın fiyatları 18 Haziran Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 301 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 386 liradan işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu..