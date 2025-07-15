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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 15 TEMMUZ 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 15 Temmuz 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından altında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel ticaret gerilimlerinin yeniden arttığı bir ortamda yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle altın, Haziran sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelerine ulaştı. Saat 10.10 itibarıyla gram altın 4.347 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.108 TL seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 07:59 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:09
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