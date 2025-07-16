6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı da aynı oranda artış yaşadı ve 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseldi. En düşük emekli aylığına yapılan artışı içeren yasa teklifi Meclis’ten geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gözler zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, 2025 Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur (4A, 4B) zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi…