Caner Cindoruk'tan anılara yolculuk

USTALARA SAYGISI BÜYÜK

Oyunculuk yolunda ustalardan aldığı ışıkla yoluna devam eden Caner Cindoruk, “Tuncel Kurtiz gibi yaşlanmak istiyorum. Oynamayı en çok istediğim oyunculardan biriydi. Onun gibi 70 yaşıma geldiğimde de oyunculuk yapmam, şirazeyi kaydırmadan yaşamak ve ölmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır, Yılmaz Erdoğan, Monica Belluci gibi isimlerle çalışma fırsatı bulduğunu ve hepsinden çok şey öğrendiğini dile getiren Caner Cindoruk, “Münir Özkul benim bir numaram. Özkul’un aktörlüğünü çok beğenirdim. Şener Şen’se hayalim. Onunla bir projede yer almayı çok istiyorum” demişti.

Fotoğraflar: Instagram