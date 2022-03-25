Çanakkale Köprüsü geçişleri 18 Mart Cuma günü resmi olarak başlamıştı. İlk bir hafta ücretsiz olan geçişlerin bu akşam yani 25 Mart saat 23:59'dan sonra ücretlendirilmeye başlaması bekleniyor. Yani ücretisiz geçişler bu akşam gece yarısı sona erecek.