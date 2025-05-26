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        Haberler Magazin Büşra Develi, aşkının adını duyurdu - Magazin haberleri

        Büşra Develi, aşkının adını duyurdu

        Oyuncu Büşra Develi'nin gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 11:43 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:43
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        Gizemli sevgilinin kimliği ortaya çıktı
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        Büşra Develi, 8 Mayıs'ta sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak, yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Develi, o paylaşımında sevgilisinin adını açıklamamıştı.

        Büşra Develi, yayımladığı yeni paylaşımında sevgilisini de etiketleyerek, aşkının adını duyurdu.

        Büşra Develi'nin sevgilisinin şef Ralph Sason olduğu öğrenildi.

        Sevgilisiyle ilk paylaşım
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        "Çok utandım"
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