Büşra Develi, aşkının adını duyurdu
Oyuncu Büşra Develi'nin gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Giriş: 26.05.2025 - 11:43 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:43
Büşra Develi, 8 Mayıs'ta sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak, yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Develi, o paylaşımında sevgilisinin adını açıklamamıştı.
Büşra Develi, yayımladığı yeni paylaşımında sevgilisini de etiketleyerek, aşkının adını duyurdu.
Büşra Develi'nin sevgilisinin şef Ralph Sason olduğu öğrenildi.
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