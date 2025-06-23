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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!

        Bursa'da İznik Gölü'nde boğulduktan sonra sürüklendikleri Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait su toplama havuzunda cansız bedenleri bulunan kuzenler, 9 yaşındaki Berat Anıl Yılmaz ile 8 yaşındaki Yener Çakır, yan yana defnedildi. Cenazede gözyaşları sel oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:31
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        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
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        Bursa'da yürekleri kavuran olay, dün İznik Gölü Orhangazi Sahili'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile, piknik yapmak için İznik Gölü kenarına gitti.

        ÖNCE TERLİKLERİ BULUNDU

        DHA'daki habere göre saat 15.00 sıralarında çocukları Berat Anıl Yılmaz (9) ile Yener Çakır'ın (8) yanlarında olmadığını fark eden Fatma ve Faruk Yılmaz ile Emine ve Yılmaz Çakır, çevrede yaptıkları aramalarda çocukların terliklerini İznik Gölü sahilinde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        YAN YANA ÖLÜ BULUNDULAR

        Berat Anıl Yılmaz, 9 yaşındaydı.
        Berat Anıl Yılmaz, 9 yaşındaydı.

        İhbarla bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu 2 çocuk, piknik yaptıkları yere 50 metre mesafede DSİ'ye ait su toplama havuzunda yan yana ölü bulundu.

        AİLELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Yener Çakır, 8 yaşındaydı.
        Yener Çakır, 8 yaşındaydı.

        Çocukların aileleri olay yerinde sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.

        CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

        İznik Gölü'nden DSİ'ye ait su toplama havuzuna sürüklenen kuzenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

        Berat Anıl Yılmaz ile Yener Çakır için Gemlik ilçesindeki Mevlana Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        YAN YANA UĞURLANDILAR

        3 çocuklarından birini kaybeden Yılmaz ailesi ile 2 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan Çakır ailesi, cenazede güçlükle ayakta durdu.

        İki kuzen, Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Bursa
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