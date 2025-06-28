Bursa'daki yabancı uyruklu cinayetinde 1 tutuklama

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Afganistan uyruklu Abdülbasir Aziz'in (20) yol kenarında boğazı kesilmiş halde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, ölen kişiyle aynı çiftlikte tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu şüpheli D.Ş.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞANTAJ YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

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Şüpheli D.Ş.K, ifadesinde, öldürdüğü Abdülbasir Aziz'in henüz öğrenilemeyen bir başka Afgan arkadaşı ile birlikte kendisine şantaj yaptığını; cinayeti de bu yüzden işlediğini itiraf ettiği belirtildi. DHA'nın haberine göre; şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.